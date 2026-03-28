社会を動かすジャーナリズムは復活するか オールドメディアは信用できないという論調は今や、確固たる世論となったようである。ジャーナリズムは凋落し、「調査報道が社会を動かす」などと吠えても時代遅れの寝言と取られかねない。だが、著者はその世相に抵抗して、過去の調査報道にスポットライトを当てて、戦後史の実像を浮かび上がらせた。 著者はジャーナリズムの対象を公権力の監