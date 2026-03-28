日本人の間で古くから伝わる伝統的な遊び「けん玉」ですが、その起源は日本ではないことを知っていますか？詳しい話を、公益社団法人日本けん玉協会（東京都千代田区）に聞きました。けん玉は日本発祥の遊びじゃなかった？（イメージ） 協会によると、けん玉に似た形のものは世界各地に存在するとのこと。名称もさまざまなのです。下記はその一例です。【英語】カップ・アンド・ボール（Cup and Ball）【フランス】ビル・