現役自体にヤクルト、ソフトバンク、メッツ、ヤンキースなどで救援投手として活躍した五十嵐亮太氏（46）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース―ダイヤモンドバックス戦前に右翼後方「RightFieldLogeTerrace」でトークイベントを行った。JTBが26年シーズンに向けて販売している「MLB公式2026ロサンゼルス・ドジャース試合観戦ツアー」の一環として開催されるイベントで、約130人を前に五十