現役自体にヤクルト、ソフトバンク、メッツ、ヤンキースなどで救援投手として活躍した五十嵐亮太氏（46）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース―ダイヤモンドバックス戦前に右翼後方「Right Field Loge Terrace」でトークイベントを行った。

JTBが26年シーズンに向けて販売している「MLB公式 2026ロサンゼルス・ドジャース試合観戦ツアー」の一環として開催されるイベントで、約130人を前に五十嵐氏が試合の見どころやNPBとメジャーの野球の違いなどを熱弁した。

26日の開幕戦も観戦し、試合後にはドジャースのクラブハウスも訪れ、6回2失点で2年連続で開幕戦白星を挙げた山本と握手をしたそうで「いいね。ファンになるね。記者の方々との関係性も良いのが見ていて分かります」と飾らない人柄にも魅力を感じた様子。3年ぶりに二刀流でシーズン完走を目指す大谷についても「ここで生で観られることはずっと自慢できる。お子さんたちも大人になった時に“大谷の試合を生で観た”と言えますからね」と力説していた。