万博記念公園でお披露目された枯れ山水の庭園のモニュメント＝28日午前、大阪府吹田市2025年大阪・関西万博のヨルダンパビリオンで展示された砂と鉱石を使った枯れ山水の庭園のモニュメントが完成し、大阪府吹田市の万博記念公園で28日、お披露目された。モニュメントは公園の日本庭園内に常設。万博閉幕後に府に寄贈されたヨルダンの砂漠地帯「ワディラム」の赤い砂と6千万年前の鉱石を長方形のケースに敷き詰め、日本の伝統