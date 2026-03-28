2026年3月28日、JR高輪ゲートウェイ駅前にグランドオープンの「TAKANAWA GATEWAY CITY」。その象徴的な文化拠点として世界が注目する、実験的なミュージアム「MoN Takanawa（モン タカナワ）」がついに幕を開けました。 隈研吾建築都市設計事務所が手がけた、木材がらせん状にうねる美しい外観。その内部には、最先端の没入型ライブシアターだけでなく、150年前の鉄道遺構「高輪築堤」の松杭を活用したベンチや、山手線を眼下に望