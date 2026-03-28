

2026年3月28日、JR高輪ゲートウェイ駅前にグランドオープンの「TAKANAWA GATEWAY CITY」。その象徴的な文化拠点として世界が注目する、実験的なミュージアム「MoN Takanawa（モン タカナワ）」がついに幕を開けました。 隈研吾建築都市設計事務所が手がけた、木材がらせん状にうねる美しい外観。その内部には、最先端の没入型ライブシアターだけでなく、150年前の鉄道遺構「高輪築堤」の松杭を活用したベンチや、山手線を眼下に望む足湯テラス、さらにはお茶の香りに包まれる約100畳の和空間まで完備されています。 伝統の継承と未来のテクノロジーが交差する、この場所でしか味わえない「物語（Narrative）」の全貌を、見どころから限定グルメまで詳しくレポートします。

「MoN」＝Museum of Narrativesとは？

「MoN Takanawa」エントランス

ミュージアムの名称である「MoN」には、新しいゲート“門”という意味にプラスして多くの人に“問”いかけ、新しい発見に出会う場所でありたいという意味が込められています。駅名「高輪ゲートウェイ」とも親和性のある名称です。

伝統とテクノロジー、アートとサイエンス、都市と自然、そしてパフォーマンスと展覧会など「これまで交わることが少なかった分野を繋ぐ“門”でありたい」「訪れた人にとって新しい自分に出会える“門”でありたい」そして、訪れた人それぞれが思考を巡らせながらミュージアムで過ごし、観たモノだけでなく、背景やそれに基づく人の行動・生活がどう変わっていくのか「物語（＝Narratives）を大切にして欲しい」という願いも込められています。

隈研吾が描くらせんの意味

昼と夜、それぞれの外観（画像：Yasuyuki TAKAKI）

「MoN Takanawa」の外装は、木材をふんだんに用いたスパイラル状のデザインが特徴的です。地下3階・地上6階建てで、大地から空へと立ち上がるような回遊構造になっており、「文化は直線的な時間ではなく、過去・現在・未来が重なり合いながら広がるスパイラルである」という思想を象徴しています。

「MoN Takanawa」エントランス

「MoN Takanawa」を上から見ると、スパイラル状であることがよく分かります

「MoN Takanawa」の見どころは？

鉄道ビューのテラスや鉄道にまつわるインテリアをチェック

トレインテラス（画像：Yasuyuki TAKAKI）

鉄道ファンにとっての白眉は、3階に設置された「トレインテラス」でしょう。ここからは、高輪ゲートウェイ駅を行き交う列車や、隣接する車両センターに滞泊する様々な車両を一望できます。

どこの鉄道林だったのか、ベンチごとに刻印がありました

他にも、館内には鉄道にまつわるものが点在しています。例えば、スロープ窓側のベンチには、鉄道林（風雪などの自然災害から鉄道を守るために設けられた林）の木材を活用しています。

高輪築堤を支えた「松杭」のベンチ

日本初の鉄道開通時、この地で海上に線路を敷設するために築かれた遺構「高輪築堤」の地盤を固めるため、海中に打ち込まれた「松杭」を活用したベンチも各所に配置しています。

また「MoN Takanawa」に隣接するエリアには高輪築堤の遺構が残っており、築堤を眺めることができる公園の整備が進められています。

足湯やお月見ができるテラス、屋上庭園も！

足湯テラスでホッと一息。タオルを持参して利用したいですね

草木に囲まれた半屋外空間に設けられた「足湯テラス」は誰でも気軽に利用できるスペース。眼下を走る電車や都市開発が進む高輪ゲートウェイ駅周辺の眺望を満喫できます。

月見テラスは高輪築堤で使われていた石を飛び石に採用しているそうです

隣接して、江戸時代の月見の名所を彷彿とさせる「月見テラス」もあり、都会の喧騒を忘れさせるリラクゼーション空間が広がります。

まだ周囲は土の状態で何も植えていませんでしたが、これからさまざまな栽培が始まるとのこと。何が育つのか楽しみですね

屋上庭園では、草木や果樹のほか、野菜や花の栽培が行われる予定です。

ミュージアム内に神社もあり！

小さなスペースですが、れっきとした神社です

門神社は、近隣にある「高輪神社」と「御田八幡神社」からそれぞれ分祠。両神社の神様が鎮座し、TAKANAWA GATEWAY CITYを守る神社です。

高輪築堤の石材を再利用した石畳もお見逃しなく

バラエティに富んだ展示スペース

館内には広さやしつらえの異なる展示スペースがあります。

Box 300

BOX300では開業〜6月6日（土）まで「ひらけ モン！展―はじまりのはじまり」を開催

Box300の「300」は平米数を意味します。一番小さな展示スペースで、壁が開閉する自由な実験空間。ライブやDJイベント、トークイベント、展示・パフォーマンスなどを開催します。

Box 1000

最大2,000人収容（スタンディング）のライブシアター

Box 1000はシアター空間。基本的に、別途チケット料が必要です。地下3階にあり、巨大LEDを使った映像演出や歌舞伎を題材にしたイマーシブ演劇、物語とライブが融合する体験型パフォーマンスなどが行われます。

開館記念特別公演として、4月22日（水）〜5月16日（土）には没入型イベント「マンガローグ」の第1弾、手塚治虫氏の名作「火の鳥 未来編」を上演。大型映像とライブナレーションにより、漫画を「浴びる」ような体験ができます。

MoNライブラリー

巨大な本棚が連なり圧倒的

「MoNライブラリー」の特徴は、壁一面の巨大な本棚。Box 1000で開催中のプログラムやアーティストに関連する書籍やグッズの展示・閲覧が可能なスペースで、イベントも開催予定です。

Box 1500

約1,500平方メートルの大規模展示空間

シーズンテーマを代表するプログラムを体験できる大規模展示空間。展示のみならずイベントの実施も可能なスペースです。

開館記念展として「ぐるぐる展」を開催。シールドマシンの巨大なカッターなど、世界に潜む「らせん」構造にフォーカスし、人類の進化を辿ります。

さらに、シャガールの舞台背景画を用いたバレエ公演や、松竹との共同開発による最新技術を駆使した歌舞伎公演など、伝統と革新が共鳴する舞台が続々と予定されています。

Tatami

約100畳の畳とテクノロジーが融合する空間

4階には、靴をぬいでくつろげる、約100畳の和空間が広がっています。年間を通じて日本文化を楽しめるプログラムを展開する場所として活用される予定です。

取材時は和の音色が広大な空間に心地よく響き、畳の圧倒的なスケール感をさらに高めていました

畳は、伊藤園のお茶の製造過程で発生する茶殻をアップサイクルした「さらり畳」を導入。木材の使用量を削減できる「地球にやさしい」取り組みにより完成しています。

100畳あたり「お〜いお茶」600ml換算で約5万3,000本分の茶殻を使用！

小規模な展示スペース

コンパクトな展示スペースのひとつ「シーラボ」

館内にはMoN Takanawaのロゴカラーが象徴する太陽・大地・海にちなんだ3つの小規模展示スペース「サンラボ」「ランドラボ」「シーラボ」があり、気軽に立ち寄れる展示やイベント、ワークショップを展開します。

アート鑑賞の合間に食を堪能！

施設内には、アート鑑賞の合間に立ち寄りたい魅力的な飲食店も充実しています。

「モン キッチン by スパイラル」

「モン キッチン by スパイラル」店内。カール・ハンセン＆サンのチェアやテーブルが並んでいて、好きな人なら心躍るはず

3階の「モン キッチン by スパイラル」は、窓の外を走る電車を眺めながら食事ができる、圧倒的な開放感が心地よいカフェレストランです。北欧家具が並ぶあたたかみのある店内で、スパイラルカフェ直伝のタパス（小皿料理）やパスタ、ナチュラルワイン、オリジナルカクテルやモクテルを楽しめます。

「ラウベ（LAUBE）」

セメント版や白タイルなどラフな素材を採用。手に触れる家具は広葉樹のアームレストで縁どり、LAUBEが意味する「庭の道具小屋」をイメージした空間に

6階のルーフトップレストラン「ラウベ（LAUBE）」は、ドイツ語で“草陰の小屋”の意味。「都市の空に浮かぶ、文化の余韻を静かに受け止める“避難所”」をコンセプトに、中山英之建築設計事務所が空間デザインを担当しています。

足湯テラスや月見テラスに面しているため開放的。屋外にも席が設けられています

JR東日本の沿線各地から届く旬の食材を主役にしたヘルシーな料理を提供。野菜や穀物を中心としたプレートやスープ、サンドイッチ、ケーキや焼菓子などの自家製スイーツに、テラスで楽しめるテイクアウトメニューも揃っています。

お店一押しのデリプレートには、東日本各地の旬の素材で作ったおかずがずらり

キャロットケーキやレアチーズケーキ、スコーンといったケーキや焼き菓子も。デリの一部やスイーツなどを試食しましたが（写真右下）、デリの一品、プチヴェールと金柑の白和えも、お酒に合いそうなリエットもどれもおいしく、キャロットケーキやビクトリアケーキがメニューにあることも嬉しかった！

ドリンクは薬草園蒸留所「mitosaya」との共同開発メニュー。旬の果物やハーブを使ったドリンクや、同社のブランド「CAN-PANYのノンアルコールカクテルを楽しめます。

季節のシュラブ（いちご）を試飲しましたが、甘過ぎないので食事と合わせやすく、映える（笑）。見て・飲んで楽しめました

「モン パークカフェ by スパイラル」

カウンターにはコンセントを完備。「映えスポット」を撮影しすぎてスマホの充電が減ってしまったときなどに重宝しそうですね

1階の「モン パークカフェ by スパイラル」は、テイクアウトをメインとしたカフェ。「MoN Takanawa」の外観をモチーフにしたユニークな「スパイラルコロネ」を楽しめます。

「アボカドとサーモンのスパイラルコロネ」や「抹茶とピスタチオクリーム スパイラルコロネ」などデリサンドタイプとデザートタイプが揃っています

食事にぴったりなデリサンドタイプと、デザートタイプがあり、シナモンロールやクッキーなど軽食、コーヒーやスムージーといったドリンクも提供。隣接する公園で食べればピクニック気分を味わえそうです。

「モンショップbyスパイラル」

入って左手に見えるのが「モンショップbyスパイラル」

2階の「モンショップbyスパイラル」は「Spiral Market」が手がけるインテリアや食器、アロマグッズ、アクセサリーなどを販売するセレクトショップ。イギリスのデザインスタジオ「Pentagram」がブランド監修をおこなう「MoN Takanawa」の世界観を表現したオリジナルアイテムも展開しています。

MoNグッズ（※販売開始時期はアイテムによって異なります）

トートバックやTシャツ、クリアファイルなど「MoN Takanawa」にちなんだアイテムが揃っています。

150年前、日本の鉄道が産声を上げたこの地。その記憶を「高輪築堤」の石や木材として受け継ぎながら、未来の物語を紡ぎ出す「MoN Takanawa」は、鉄道・歴史・アート・食などあらゆる物語が交差するスポットです。一歩足を踏み入れれば、自分だけの新しい「物語（Narrative）」が動き出すはず。この機会に、高輪ゲートウェイへ出かけてみてはいかがでしょうか。

文：斎藤若菜 注釈のない写真：鉄道チャンネル

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）