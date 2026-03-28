仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』（4月24日〜5月12日／池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）の最新情報が解禁となった。【画像】Gシステムの立像が集結した要潤プロデュースエリアのイメージこれまでベールに包まれていた『真アギト展』展示内容の一部が先行解禁。今回解禁されたのは、目玉コーナーのひとつである「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア」。賀