『真アギト展』に賀集利樹＆要潤のプロデュースエリア 「美杉家」を再現 Gシステムの立像を展示 V-1システムも
仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』（4月24日〜5月12日／池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）の最新情報が解禁となった。
【画像】Gシステムの立像が集結した要潤プロデュースエリアのイメージ
これまでベールに包まれていた『真アギト展』展示内容の一部が先行解禁。今回解禁されたのは、目玉コーナーのひとつである「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア」。賀集エリアは、賀集自身が当時の撮影でも特に思い出があるという「美杉家」のリビングと畑を再現。あえて「仮面ライダーアギト」ではなく、「津上翔一」に焦点を当てた賀集のこだわりにも注目だ。要エリアは、 G3のメカニックな世界観を体現したいという要の思いから、歴代Gシステムの立像を展示。G3はもちろん、V-1から最新映画に登場するG6、G7まで、25周年だからこそ実現した豪華展示は必見だ。
さらに展覧会をより楽しむことができる音声ガイドの発売も決定。賀集利樹がナビゲーターを務める「Type：Agito」、要潤がナビゲーターを務める「Type：G3」の2種展開となっており、それぞれ内容も異なる。先述したそれぞれのプロデュースコーナーの裏話はもちろん、各展示コーナーにまつわる賀集、要ならではのエピソードを聴くことができる。会場でしか聴くことができないスペシャルコンテンツは必聴だ。
■賀集利樹プロデュースエリア
『仮面ライダーアギト』本編に登場する、主人公・津上翔一（演：賀集利樹）が居候している「美杉家」を再現。本編の重要なシーンで度々登場したリビング、翔一が丹精込めてさまざまな野菜を作った畑を再現！来場者が実際にセット内に入って写真を撮ることもできるフォトスポットにもなっている。賀集がこだわった「仮面ライダーアギト」ではなく、あえて「津上翔一」に焦点を当てたコーナーとなっている。
■要潤プロデュースエリア
『仮面ライダーアギト』本編に登場した「仮面ライダーG3」をはじめ、警視庁が設立した未確認生命体対策班（S.A.U.L.）用に開発された＜Gシステム＞の立像が一同に集結。本コーナーではG3のほか、「G3マイルド」、「V-1」、さらに最新映画に登場する「G6」、「G7」の立像も展示される。立像を展示する＜展示ステージ＞は、要のこだわりであるG3のメカニックな世界観を表現するために、今回のために特注で製作されたもの。
【画像】Gシステムの立像が集結した要潤プロデュースエリアのイメージ
これまでベールに包まれていた『真アギト展』展示内容の一部が先行解禁。今回解禁されたのは、目玉コーナーのひとつである「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア」。賀集エリアは、賀集自身が当時の撮影でも特に思い出があるという「美杉家」のリビングと畑を再現。あえて「仮面ライダーアギト」ではなく、「津上翔一」に焦点を当てた賀集のこだわりにも注目だ。要エリアは、 G3のメカニックな世界観を体現したいという要の思いから、歴代Gシステムの立像を展示。G3はもちろん、V-1から最新映画に登場するG6、G7まで、25周年だからこそ実現した豪華展示は必見だ。
■賀集利樹プロデュースエリア
『仮面ライダーアギト』本編に登場する、主人公・津上翔一（演：賀集利樹）が居候している「美杉家」を再現。本編の重要なシーンで度々登場したリビング、翔一が丹精込めてさまざまな野菜を作った畑を再現！来場者が実際にセット内に入って写真を撮ることもできるフォトスポットにもなっている。賀集がこだわった「仮面ライダーアギト」ではなく、あえて「津上翔一」に焦点を当てたコーナーとなっている。
■要潤プロデュースエリア
『仮面ライダーアギト』本編に登場した「仮面ライダーG3」をはじめ、警視庁が設立した未確認生命体対策班（S.A.U.L.）用に開発された＜Gシステム＞の立像が一同に集結。本コーナーではG3のほか、「G3マイルド」、「V-1」、さらに最新映画に登場する「G6」、「G7」の立像も展示される。立像を展示する＜展示ステージ＞は、要のこだわりであるG3のメカニックな世界観を表現するために、今回のために特注で製作されたもの。