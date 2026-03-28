元HKT48の矢吹奈子（24）が、都内で行われたテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の記者会見に登場。元AKB48の“大先輩”篠田麻里子（40）に甘えていることを明かした。【写真】“サレタ妻”篠田麻里子らとともに…笑顔を見せる矢吹奈子矢吹は篠田、水崎綾女とともに“サレ妻”を演じる。この役について「まずうれしいよりも驚きが最初にきたんですけど、この役を