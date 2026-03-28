矢吹奈子、“大先輩”篠田麻里子に甘える “サレ妻”役に挑戦「朝会ったら今日も可愛いねって」
元HKT48の矢吹奈子（24）が、都内で行われたテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の記者会見に登場。元AKB48の“大先輩”篠田麻里子（40）に甘えていることを明かした。
【写真】“サレタ妻”篠田麻里子らとともに…笑顔を見せる矢吹奈子
矢吹は篠田、水崎綾女とともに“サレ妻”を演じる。この役について「まずうれしいよりも驚きが最初にきたんですけど、この役を演じられたら今まで演じてきたことのない役柄だし、すごく楽しみだなっていう風にどんどん変わっていった」と語った。
続けて「後輩力の高い可愛らしい役柄だと思うので、普段甘えに行くのが苦手なんですけど、お2人（水崎、篠田）に積極的に甘えにいっています」と明かした。
矢吹によると、水崎と篠田は「いつも朝会ったら今日も可愛いねって声をかけてくださる」という。「甘えやすいし、お芝居してても本当にお2人がうなずいてくれてるだけで安心して、すごい心が動いたりとかあったので助かってます。本当にそういう関係を作ってくださるお2人に感謝してます」と話した。
さらに「特に麻里子さまさまなんて大先輩なので。私がHKT48に入った時にはもう卒業されてたぐらい大先輩なので、甘えていいのかなっていうのがあったんですけど、すごい甘えやすいです。ありがとうございます」と感謝を伝えていた。
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子。奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
会見には3人のほか、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、高松アロハ（超特急、※高＝はしごだか）、増子敦貴（GENIC）が出席した。
【写真】“サレタ妻”篠田麻里子らとともに…笑顔を見せる矢吹奈子
矢吹は篠田、水崎綾女とともに“サレ妻”を演じる。この役について「まずうれしいよりも驚きが最初にきたんですけど、この役を演じられたら今まで演じてきたことのない役柄だし、すごく楽しみだなっていう風にどんどん変わっていった」と語った。
矢吹によると、水崎と篠田は「いつも朝会ったら今日も可愛いねって声をかけてくださる」という。「甘えやすいし、お芝居してても本当にお2人がうなずいてくれてるだけで安心して、すごい心が動いたりとかあったので助かってます。本当にそういう関係を作ってくださるお2人に感謝してます」と話した。
さらに「特に麻里子さまさまなんて大先輩なので。私がHKT48に入った時にはもう卒業されてたぐらい大先輩なので、甘えていいのかなっていうのがあったんですけど、すごい甘えやすいです。ありがとうございます」と感謝を伝えていた。
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子。奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
会見には3人のほか、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、高松アロハ（超特急、※高＝はしごだか）、増子敦貴（GENIC）が出席した。