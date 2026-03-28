ファミリーマートは、ロッテホールディングスのグループ会社で、全国に約400店舗を展開する洋菓子チェーン店「銀座コージーコーナー」との初コラボレーション商品として、アイス2品を2026年3月31日から販売する。ラインアップは、「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 苺のショートケーキサンド」(税込268円)と「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(税込348円)の2品。全国約1万6,400店で取り扱