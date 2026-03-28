―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 法廷で闘い、舞台では笑いを取る――。現役弁護士のピン芸人・こたけ正義感。法律という一見堅苦しいテーマをネタに変え、長尺のスタンダップコメディ「弁論」で観客を沸かせる。「笑い」の道を選んだ男に、自身の“正義”を聞いた。◆弁護士バッジをつけて歩む、芸道戦後最大の冤罪事件「袴田事件」から、（※1）「生活保護」まで、現役弁護士ならではの切り口を生かした漫談「弁論」