エミレーツ航空は、プレミアムエコノミークラスの投入を拡大する。改修プログラムの一環として、高密度2クラス構成のエアバスA380型機の初号機の改修を、4月中旬までに完了する。ビジネスクラス76席、プレミアムエコノミー56席、エコノミークラス437席の3クラス構成とする。改修は11月までに、全15機で完了する。初号機は、4月14日から5月31日までドバイ〜アンマン線のEK903/904便、6月1日以降はドバイ〜プラハ線のEK139/140便に投