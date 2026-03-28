初のワールドカップ出場は叶わなかった。ニューカレドニアは現地３月26日、大陸間プレーオフ準決勝でジャマイカとメキシコのグアダラハラ・スタジアムで対戦。18分にセットプレーの流れから失点。その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。最後まで１点が遠かった。いくつかのチャンスをモノにできず、決定力で課題を残したものの、個々の多彩なテクニックと連動性に優れるグループ戦術には目を見張るものがあった。 た