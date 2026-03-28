「『ただのサッカーに過ぎない』と言う人たちへ」。初のW杯出場は叶わず...ニューカレドニア28歳MFの涙にファン感動「胸が張り裂けそう」「あなたたちが恋しくなる」
初のワールドカップ出場は叶わなかった。
ニューカレドニアは現地３月26日、大陸間プレーオフ準決勝でジャマイカとメキシコのグアダラハラ・スタジアムで対戦。18分にセットプレーの流れから失点。その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。
最後まで１点が遠かった。いくつかのチャンスをモノにできず、決定力で課題を残したものの、個々の多彩なテクニックと連動性に優れるグループ戦術には目を見張るものがあった。
ただ、結果を敗戦。試合後には悔しさをあらわにするニューカレドニアの選手たち。海外メディア『Tigo Sports Costa Rica』の公式Xは、「『ただのサッカーに過ぎない』と言う人たちへ」と綴り、28歳のMFジョリス・ケノンが涙を流す動画を公開した。
この投稿には、海外ファンから「胸が張り裂けそうだ」「W杯出場は、誰にとっても本当に夢のようなこと」「ニューカレドニアは全力を尽くした。歴史に残る活躍」「率直に言って、彼らには本当に拍手を送りたい」「フェアに戦っていた」「本当に素晴らしかった！ そして堂々とした姿で去っていった」「皆、あなたたちが恋しくなるでしょう」といった声があがった。
ニューカレドニアの健闘は強い印象を残したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニューカレドニアの28歳MFが流した涙
ニューカレドニアは現地３月26日、大陸間プレーオフ準決勝でジャマイカとメキシコのグアダラハラ・スタジアムで対戦。18分にセットプレーの流れから失点。その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。
最後まで１点が遠かった。いくつかのチャンスをモノにできず、決定力で課題を残したものの、個々の多彩なテクニックと連動性に優れるグループ戦術には目を見張るものがあった。
ただ、結果を敗戦。試合後には悔しさをあらわにするニューカレドニアの選手たち。海外メディア『Tigo Sports Costa Rica』の公式Xは、「『ただのサッカーに過ぎない』と言う人たちへ」と綴り、28歳のMFジョリス・ケノンが涙を流す動画を公開した。
ニューカレドニアの健闘は強い印象を残したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニューカレドニアの28歳MFが流した涙