100円ショップチェーン、セリアは他のチェーンとは異なり、すべての商品がいまだ100円だ。それなのに、売上成長率は国内同業のなかでは最も高い。なぜなのか。財務アナリストの児玉万里子さんの著書『1300社の信用格付けをした私の決算書を読む技術』（日本経済新聞出版）より、一部を紹介する――。（第1回）セリアエディオン京橋店（エディオン京橋店3階テナント）（写真＝Mr.ちゅらさん／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■増