杏に聞く日本×フィンランド共同製作ドラマ 「連続ドラマＷBLOOD & SWEAT」 2026年4月5日(日)よりＷＯＷＯＷプライムで放送がスタートする、日本とフィンランドが共同製作したＷＯＷＯＷ『連続ドラマW BLOOD & SWEAT』。日本とフィンランドを舞台に、2人の刑事が国を越えて連続猟奇殺人事件の真相に迫る衝撃のクライムサスペンスだ。本作で日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希を演じる杏は、ロケのために一家でフ