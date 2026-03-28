ギュレルが驚愕のロングフィードでスタジアムを魅了ラ・リーガのレアル・マドリードに所属するトルコ代表MFアルダ・ギュレルが、2026年ワールドカップ（W杯）予選のルーマニア戦で圧巻のパフォーマンスを披露した。スペイン紙「AS」が「サッカー界全体が正気を失っている」と報じた。21歳MFの放った一本のパスが、大きな注目を集めている。ギュレルはピッチ中央付近でボールを受けると、相手守備陣の隙を突いて前線へロングフ