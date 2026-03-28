家族が『お餅つきをするから』と、締め出されてしまったポメラニアンさん。思った以上に『不服そう』で、微笑ましすぎる姿が話題になっているのです。 表情だけで感情が伝わってくる…？まさかのお姿を捉えた光景は記事執筆時点で699万回を超えて表示されており、23万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『餅つきをするから』と締め出された犬→ドアの隙間から…思った以上に『不服そうな表情』】 餅つきをす