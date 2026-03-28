家族が『お餅つきをするから』と、締め出されてしまったポメラニアンさん。思った以上に『不服そう』で、微笑ましすぎる姿が話題になっているのです。

表情だけで感情が伝わってくる…？まさかのお姿を捉えた光景は記事執筆時点で699万回を超えて表示されており、23万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『餅つきをするから』と締め出された犬→ドアの隙間から…思った以上に『不服そうな表情』】

餅つきをするからと締め出された犬

Xアカウント『@akitapome』に投稿されたのは、ポメラニアン「秋田」くんのお姿。

この日、ご家族が『お餅つき』をするということで参加する気満々だったという秋田くん。しかし、秋田くんの意気込みとは裏腹に…締め出されてしまうこととなったのだといいます。

思った以上に『不服そうな姿』に反響

お餅つきや、お餅を丸める作業が行われているお部屋を隣部屋のドアから覗き込んでいたという秋田くん。

『俺だって餅くらい丸められるのに』

そう言っているのであろう、秋田くんの不服そうな表情はあまりにも愛くるしいものだったそう。

騒ぐわけでも無理やりお部屋に入ってくるわけでもなく…とはいえ、不服であることだけは全面に押し出していた模様。

というのも、実際昨年はお餅つきの際に見守るという重大な任務をこなされた経験もあり、自身が見舞われた事態にどうしても納得がいかなかったようですね。

恨めしそうな、睨みつけるかのような秋田くんの表情はまるでアニメキャラクターのようで、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「熟練の技をもってそう」「ついでに肉球跡もつけてほしい」「怒り顔覗かせてるの可愛い」「むしろ君も餅では」「可愛すぎる」「めっちゃいい表情」「爆笑しました」「参加させろーですね」などのコメントが寄せられています。

個性豊かなポメラニアン兄妹の日常

2022年9月15日生まれの秋田くんには、2024年6月2日生まれの「小町」ちゃんという妹の存在も。とにかく表情豊かで聞き上手なポメラニアン兄妹、その日常はポメラニアンの魅力に溢れたものです。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす秋田くん、小町ちゃんのお姿は日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力とたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@akitapome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。