著名人による「戦争反対」をめぐる発信が相次ぐ中、漫画家の倉田真由美氏が持論を展開し、話題となっている。【写真】「その手の平和主義者さんは…」様々な意見が出たSNSの投稿“過激な平和主義者”をバッサリ「倉田さんは3月26日、自身のXを更新。《戦争反対と言いながら、自分と意見の違う人たちを“戦争したがっている”と決めつけ、乱暴な言葉で罵るって、どんな平和主義者?》と投稿。平和を掲げながら言葉の暴力を振るう姿