現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるアルクオーツスプリント（G1）の出馬表が発表された。●アルクオーツスプリント（G1）第5レース1200メートル（芝）日本時間3月28日（土）23時20分（現地時間3月28日（土）18時20分）発走予定※JRAによる馬券発売はなし【阪神C】ルガルがG1馬の貫禄を見せる…ナムラクレアの連覇を阻止日本馬はルガル1頭が参戦・出走予定JRA所属馬ルガル（牡6・栗東・杉山晴紀）鮫島克