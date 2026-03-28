現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるアルクオーツスプリント（G1）の出馬表が発表された。

●アルクオーツスプリント（G1）

第5レース 1200メートル（芝）

日本時間3月28日（土）23時20分（現地時間3月28日（土）18時20分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

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日本馬はルガル1頭が参戦

・出走予定JRA所属馬

ルガル（牡6・栗東・杉山晴紀）鮫島克駿

馬番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

ゲート番：

馬番：1

ラザット

セ5・60kg・J.ドイル

J.レニエ

ゲート番：7

馬番：2

リーフランナー

セ5・60kg・W.ビュイック

D.フォークス

ゲート番：5

馬番：3

ルガル

牡6・60kg・鮫島克駿

杉山晴紀

ゲート番：9

馬番：4

カーデム

セ10・60kg・R.マレン

C.ヒルズ

ゲート番：13

馬番：5

カバーアップ

セ6・60kg・P.ドッブス

S＆E.クリスフォード

ゲート番：3

馬番：6

グレートウィッシュ

牡5・60kg・S.デソウサ

B.オルセン

ゲート番：10

馬番：7

ネイティブアプローチ

セ5・60kg・C.ビーズリー

A.ビン・ハルマシュ

ゲート番：12

馬番：8

マーバーン

牡6・60kg・R.ドーソン

M.コスタ

ゲート番：4

馬番：9

ランボーイラン

セ5・60kg・G.ウッド

R.スペンサー

ゲート番：11

馬番：10

アラビー

セ4・60kg・R.ライアン

A.シントラ＆J.オラスコアガ

ゲート番：1

馬番：11

モンテイユ

牝5・58kg・C.デムーロ

M.バラッティ

ゲート番：6

馬番：12

ラエフカ

牝4・58kg・M.バルザローナ

F.グラファール

ゲート番：2

馬番：13

ノーザンチャンピオン

牡3・56kg・K.シューマーク

E.ウォーカー

ゲート番：8