進学や就職、転勤が重なる引っ越しシーズンを迎え、神戸市内の区役所窓口が混雑している。市によると、毎年10万人以上が転入・転出する中、ピークとなる3月最終週には、1日あたり500人を超える来庁者が訪れる区もあるという。毎年、10万人以上の転入・転出がある神戸市こうした状況を受け、市は混雑緩和に向けた対応を進めている。市外へ引っ越す際に必要な「転出届」は、オンライン（マイナポータル）や郵送での申請が可能で