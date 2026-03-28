4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。主題歌は、福山雅治による書き下ろしの新曲に決定！この主題歌は、福山がドラマのために制作するオリジナル楽曲。タイトルなどの詳細は後日発表予定。書き下ろし楽曲ということもあり、福山がドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか。ドラマのエンディングや劇中の重要なシーンを彩る楽曲が楽しみだ。