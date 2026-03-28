ティーチングプロとしての活動やゴルフ番組への出演などマルチに活躍している三浦桃香が自身のInstagramを更新。ステーキレストランでのオフショットを公開した。 「嬉しい気持ちが溢れてる」ステーキを満喫する三浦プロ 三浦プロはレストランでのオフショットを公開。 公開された写真では、プレートには食べやすい大きさにカットされたステーキが並び、付け合わせとしてほうれん草のクリ