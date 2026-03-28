JR大井町駅直結「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」がいよいよ2026年3月28日（土）にグランドオープンします。広大なJR東日本の車両基地跡地を活用したこのエリアは、都内初のドルビーシネマを備えた「TOHOシネマズ大井町」や車両基地を一望できる絶景の「トレインビューサウナ」が集結する、まさに“ウェルネスとエンタメの聖地”。 かつて鉄道の要所として日本の動脈を支えた土地が、いかにして現代の癒やしスポットへと変貌