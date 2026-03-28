JR大井町駅直結「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」がいよいよ2026年3月28日（土）にグランドオープンします。広大なJR東日本の車両基地跡地を活用したこのエリアは、都内初のドルビーシネマを備えた「TOHOシネマズ大井町」や車両基地を一望できる絶景の「トレインビューサウナ」が集結する、まさに“ウェルネスとエンタメの聖地”。 かつて鉄道の要所として日本の動脈を支えた土地が、いかにして現代の癒やしスポットへと変貌を遂げたのか。開業に先駆けて行われた内覧会の様子から注目スポットをレポートします。

没入感が凄い！「TOHOシネマズ大井町」

モダンで洗練されたロビー内のエスカレーター

地元の人々が最も注目していると言われているのが、8スクリーン・1,205席を擁する、3階「TOHOシネマズ大井町」。目玉は、都内のTOHOシネマズで初導入となる「ドルビーシネマ」をはじめとする3つの特殊シアターです。

これまで近隣の人が映画鑑賞をするには品川駅まで行く必要があり、音響や映像にこだわりたければさらに遠出が必要でした。大井町にシネコンが誕生したことで、周辺住民や京浜東北線ユーザーの映画ライフがアップデートされます。

迷ったらここ！ 3つの独自規格シアター

「どのスクリーンで観るか」が、作品の満足度を左右します。大井町では、以下の3つの「尖った」シアターが揃っています。

ドルビーシネマ（Screen 8）

ドルビーシネマ

最先端の光学・映像処理技術を採用、色鮮やかでリアルな映像を創り出す「ドルビービジョン」と、音が縦横無尽に移動して映画の中に入り込んだような臨場感が得られる立体音響技術「ドルビーアトモス」、卓越したシアターデザインにより、アクション映画やライブ映像の迫力を最大化。作品の世界へ引き込まれます。

プレミアムシアター（Screen 4）

プレミアムシアター

TOHOシネマズ独自規格のラージスクリーンによる「映像」、LOVE PSYCHEDELICOのNAOKI氏が監修。アーティストのこだわりが詰まったリアルな音を体感できる「音響」、プライベート空間が確保された広々とした「座席」と、すべてがハイエンドのシアターです。

轟音シアター（Screen 2）

轟音シアター

「音を浴びる」体験ならこちら。通常の1.5倍〜2倍のパワーで空気を震わせるサブウーハーをスクリーン前に設置し、アクション映画やライブ映像の迫力を最大化します。轟音ながら繊細な音響により、ファンにはたまらない環境が整っています。

映画への没入感を高める「プレミアボックス シート」

プレミアボックス シート

全8スクリーンのうち4スクリーンには、プラス1,000円で利用できる「プレミアボックス シート」を設置。仕切りによるプライベート空間と、長時間の鑑賞でも疲れにくい高級レザーシートと重厚感のある木目調の肘かけがある快適さは、まさに「映画館のファーストクラス」。いつもより少し贅沢な鑑賞体験をしたい人におすすめです。

驚きのトレインビュー！「サウナメッツァ大井町トラックス」

国内外で活躍するアーティスト「OVERALLs」がサウナメッツァのコンセプトに合わせて描き下ろし。泉の女神と自然の風景をモチーフにした壁画が目印

HOTEL & RESIDENCE TOWER4階「サウナメッツァ大井町トラックス」は「サウナシュラン2022」で全国1位を獲得したスパメッツァが手掛ける新業態。今までにないサウナ体験ができる都市型プレミアム・ウェルネススパです。

「トラムサウナ」

路面電車の車内を再現している「トラムサウナ」(男性用）

「トラムサウナ」はその名の通り、路面電車（トラム）の車内をモチーフにしたという内装が圧巻です。吊り革や座席があるだけでなく、座席のボタンを押すと蒸気が立ち上がり、電車が走り出すような演出とともにロウリュが始動。遊び心溢れるギミックも搭載されています。

トラムサウナ入り口のロゴとトラムサウナから見える車両基地

正面のルーバー越しには、JR大井町駅の車両基地「東京総合車両センター」に停車する本物の電車を眺めることができます。

ウォーリュケロサウナ

ケロ材を贅沢に使った「ウォーリュケロサウナ」（男性用）

もう1室「ウォーリュケロサウナ」も注目。その名の通り「ウォーリュ」（水をかけて蒸気を発生させるロウリュ）と「ケロ」（フィンランドの北極圏の寒冷地で採取される立ち枯れたパイン材）が特徴の本格フィンランドサウナです。

水風呂や休憩スペースも必見

シックな空間に青・黄・緑などのライトアップが目を引きます

シックなブラックを基調とした浴室には、熱湯から冷水風呂まで揃っています。

車両基地を眺めながらととのうことができます

奥には休憩用の椅子や寝転べる畳を設けたスペースも完備。ここからも車両基地を眺めることができます。

サウナだけじゃない！ 食事も仕事もできる

サウナの後は「サ飯」を！

サウナの後に楽しみたい「サ飯」やオリジナルクラフトサワーなどのドリンクも提供しています。

「吸音ソファ」で一休み

コワーキングエリア「WORK＆REST」も完備。身体を包み込むような座り心地のソファは吸音シートを使用しており、静かな環境でくつろげます。

デスク正面の壁にも吸音材が使われており、仕事に没頭できます

ワーキングスペースは電源とWi-Fiを完備。サウナですっきりとリフレッシュしてからリモートワークをすることも可能です。

大井町トラックスで手に入れたい「限定手土産」4選

開業を記念した限定商品や、大井町エリア初出店となる注目ブランドを4つ厳選してご紹介します。

中川政七商店 限定デザイン「大井紋」シリーズ

大井紋ハンカチ：1,870円、大井紋文香：1,100円、大井紋靴下：1,870円（すべて税込み）

創業300余年の老舗「中川政七商店」からは、大井町の地名の由来である「大きな井戸」をモチーフにしたオリジナルデザイン「大井紋」が登場。ブランドのシンボルである「鹿」のワンポイントがあしらわれた、ここでしか買えない粋な逸品です。

SuiSavon-首里石鹸-「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹼」

琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹼

沖縄発のスキンケアブランド「SuiSavon-首里石鹸-」の都内4店舗目。沖縄の植物や果物をベースにした彩り豊かな「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸」はギフトに最適です。自分へのお土産におすすめしたいのが、沖縄のクチャ（泥）石鹸「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹼」。

クチャはごく少量（写真左上参照）でOK。泡はかなり弾力がありました

泡立てネットでクチャをのせて泡立てると、モコモコの泡が簡単にできあがります。この泡で洗顔をすると、しっとりとツヤのある素肌になれるとのこと。そのまま肌に塗ってパックとしても使えます。

ISHIYA G「アイガトー（オランジュ）」

アイガトー（オランジュ）

「白い恋人」の石屋製菓が展開するギフト向けスイーツブランド「ISHIYA G（イシヤ・ジー)）では、看板商品「サク ラング・ド・シャ」をはじめとする焼き菓子を販売。お土産には、「アイガトー」にオレンジを組み合わせた大井町店限定のスイーツ「オランジュ」がおすすめ。ホワイトチョコレートとバターを練り込んだ生地にオレンジの皮を混ぜ込み焼き上げた商品で、爽やかな香りオレンジピールのほのかな苦みがアクセントになっています。

きりのさかby中央軒煎餅「玄米ちっぷす」

店員一押しのフレーバーは「たまねぎトリュフ」。お酒にも合いそうな味わいです

100年以上の歴史を誇る中央軒煎餅のブランド「きりのさか」の一押しは「玄米ちっぷす」。国産玄米100％、グルテンフリーの軽い食感が特徴。ホームパーティーのギフトとしても人気を博しそうです。対面販売限定商品の「RICE PALETTE」も、ドライフルーツやナッツが目にも美しくおすすめです。

鉄道の歴史が息づく街に誕生した「OIMACHI TRACKS」。ここは、忙しい日常から少し離れ、心と体を“再起動”させてくれる場所です。仕事帰りに最新映画で没入し、週末は車両基地を眺めながらサウナで汗を流す――。そんな新しい「大井町スタイル」を、ぜひあなたの五感で確かめてみてください。

文・写真：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）