竹丸（巨）が勝利。2リーグ制後、新人の開幕投手は毛利（ロ）も合わせ15、16人目、巨人では62年城之内邦雄以来3人目。そのうち、勝ったのは毛利も含め58年杉浦忠（南海）以来68年ぶり9人目で、球団初だ。また、先発に限らず救援も含め巨人新人の開幕戦勝利は竹丸が初めて。なお、同一年に複数ルーキーが開幕投手で勝利は52年三船正俊（神）、大田垣喜夫（広）以来74年ぶり2度目で、セ、パでのそろい踏みは今回が初。