SUPEREIGHTの安田章大（41）が27日、28日に開幕する主演舞台「音楽劇ポルノスター」の稽古を新国立劇場で公開した。探偵が依頼人の無理難題に振り回されていく不条理劇。これにエロティシズムの要素が加味されており「テレビでは流せない内容。明るいエロっていいですね」と自信ありげ。だが、7年ぶりの舞台共演となる古田新太（60）から「若々しさがなくなった」と切り捨てられると「ほかに言い方あるでしょ。大人にな