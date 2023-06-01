森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。チームとしては、北中米ワールドカップに向けた欧州勢との貴重な実戦の機会であり、選手としては、本大会のメンバー入りを懸けた最後のアピールの場となる。11人の交代が可能とはいえ、中２日ということもあり、２試合である程度先発メンバーを入れ替えて臨むだろう。そして、イングランド戦により主力を使うの