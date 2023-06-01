【日本代表のスコットランド戦スタメン予想】久保＆南野不在のシャドーに“新主将”を起用と予測、遠藤選外のボランチ＆緊急事態のDF陣は？ サプライズ先発がありそうな選手が…
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。チームとしては、北中米ワールドカップに向けた欧州勢との貴重な実戦の機会であり、選手としては、本大会のメンバー入りを懸けた最後のアピールの場となる。
11人の交代が可能とはいえ、中２日ということもあり、２試合である程度先発メンバーを入れ替えて臨むだろう。そして、イングランド戦により主力を使うのは言わずもがなだ。
では、スコットランド戦はどんなメンバーになるのか。定番の３−４−２−１で予想してみたい。
まず、GKは順当なら、左手の骨折から復帰した正守護神の鈴木彩艶（パルマ）だが、２番手格だった大迫敬介（サンフレッチェ広島）のサプライズ起用を予測。鈴木彩はまだ完治はしていないと本人が明かしていたため、イングランド戦のみになるのではないか。そうなると、11月シリーズの２試合でゴールマウスを守った早川友基（鹿島アントラーズ）よりも、大迫を試す方が可能性は高そうだ。
DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤックス）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（ボルシアMG）が怪我で選外となり、招集された安藤智哉（ザンクトパウリ）と冨安健洋も負傷で辞退となった最終ラインはいわば緊急事態だ。
３バックは、練習での組合せなどを参考に、右から追加招集の橋岡大樹（ゲント）、渡辺剛（フェイエノールト）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）と読んだ。左は伊藤洋輝（バイエルン）の可能性もあるが、怪我明けということもあり、時間が限定されるのではないかと考えた。
キャプテンの遠藤航（リバプール）が不在で、守田英正（スポルティング）も選外となったボランチは、佐野海舟（マインツ）は２戦ともスタメンで使うと予想。鎌田大地（クリスタル・パレス）はイングランド戦に回し、田中碧（リーズ）と組ませると予測した。ただ、交代枠が多いため、鎌田を前半のみプレーさせるというプランも考えられる。
ウイングバックの右は、伊東純也（ゲンク）か菅原由勢（ブレーメン）で迷ったが、スコットランド相手には攻撃的な前者で行くだろう。左はスコットランドでプレーする前田大然（セルティック）を使うと見るが、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）の可能性も捨てきれない。
左ウイングバックが主戦場の三笘薫（ブライトン）は、故障明けのため、運動量の負担の少ないシャドーで起用される可能性が少なくない。
久保建英（レアル・ソシエダ）と南野拓実（モナコ）が怪我で不在のそのシャドーは、オランダで評価を上げている佐野航大（NAC）を抜擢か。もう一枚は候補者が多く悩んだが、今シリーズの主将に指名された堂安律（フランクフルト）になるのではないか。
１トップは、上田綺世（フェイエノールト）はイングランド戦への出場が濃厚のため、小川航基（NEC）が有力。クラブでは出場機会が減っているだけに、存在をアピールしたいところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
11人の交代が可能とはいえ、中２日ということもあり、２試合である程度先発メンバーを入れ替えて臨むだろう。そして、イングランド戦により主力を使うのは言わずもがなだ。
まず、GKは順当なら、左手の骨折から復帰した正守護神の鈴木彩艶（パルマ）だが、２番手格だった大迫敬介（サンフレッチェ広島）のサプライズ起用を予測。鈴木彩はまだ完治はしていないと本人が明かしていたため、イングランド戦のみになるのではないか。そうなると、11月シリーズの２試合でゴールマウスを守った早川友基（鹿島アントラーズ）よりも、大迫を試す方が可能性は高そうだ。
DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤックス）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（ボルシアMG）が怪我で選外となり、招集された安藤智哉（ザンクトパウリ）と冨安健洋も負傷で辞退となった最終ラインはいわば緊急事態だ。
３バックは、練習での組合せなどを参考に、右から追加招集の橋岡大樹（ゲント）、渡辺剛（フェイエノールト）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）と読んだ。左は伊藤洋輝（バイエルン）の可能性もあるが、怪我明けということもあり、時間が限定されるのではないかと考えた。
キャプテンの遠藤航（リバプール）が不在で、守田英正（スポルティング）も選外となったボランチは、佐野海舟（マインツ）は２戦ともスタメンで使うと予想。鎌田大地（クリスタル・パレス）はイングランド戦に回し、田中碧（リーズ）と組ませると予測した。ただ、交代枠が多いため、鎌田を前半のみプレーさせるというプランも考えられる。
ウイングバックの右は、伊東純也（ゲンク）か菅原由勢（ブレーメン）で迷ったが、スコットランド相手には攻撃的な前者で行くだろう。左はスコットランドでプレーする前田大然（セルティック）を使うと見るが、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）の可能性も捨てきれない。
左ウイングバックが主戦場の三笘薫（ブライトン）は、故障明けのため、運動量の負担の少ないシャドーで起用される可能性が少なくない。
久保建英（レアル・ソシエダ）と南野拓実（モナコ）が怪我で不在のそのシャドーは、オランダで評価を上げている佐野航大（NAC）を抜擢か。もう一枚は候補者が多く悩んだが、今シリーズの主将に指名された堂安律（フランクフルト）になるのではないか。
１トップは、上田綺世（フェイエノールト）はイングランド戦への出場が濃厚のため、小川航基（NEC）が有力。クラブでは出場機会が減っているだけに、存在をアピールしたいところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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