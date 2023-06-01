日本代表は３月28日、グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を戦う。27日、当地での前日会見に登壇した森保一監督が、このシリーズのキャプテンについて語った。 主将の遠藤航が怪我のため不在で、その代役を務めた南野拓実も長期離脱中のなか、指揮官は10番のMF堂安律をこのシリーズのキャプテンに指名したと明かした。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）【画像】上田綺