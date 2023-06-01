遠藤不在の日本代表、森保監督が“10番”を英国遠征のキャプテンに指名！
日本代表は３月28日、グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を戦う。
27日、当地での前日会見に登壇した森保一監督が、スコットランド、イングランドと戦うこの英国遠征のキャプテンについて語った。
主将の遠藤航が怪我のため不在で、その代役を務めた南野拓実も長期離脱中のなか、指揮官は10番のMF堂安律をこのシリーズのキャプテンに指名し、「選手たちに伝えた」と明かした。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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27日、当地での前日会見に登壇した森保一監督が、スコットランド、イングランドと戦うこの英国遠征のキャプテンについて語った。
主将の遠藤航が怪我のため不在で、その代役を務めた南野拓実も長期離脱中のなか、指揮官は10番のMF堂安律をこのシリーズのキャプテンに指名し、「選手たちに伝えた」と明かした。
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