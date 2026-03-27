◆ 電光石火の一撃に執念の守備本拠地でヤクルトを迎えた開幕戦。エース東克樹はゲームを作り、中継ぎ陣も無失点と粘ったが、結果的には1点及ばずの逆転負けを喫した。だが相川監督がキーマンに挙げた牧秀悟が攻守に活躍し、新指揮官の期待に応えてみせた。見せ場はいきなり訪れた。1番に入った牧はいきなり初球をカチあげると、打球は右中間スタンドへ吸い込まれる先頭打者ホームラン。2点ビハインドの6回には先頭で打席に