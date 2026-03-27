今週の武豊騎手は土日で13鞍。日曜には春のG1開幕戦、高松宮記念が行われる。また、土曜にはクラシックへ向けた3歳馬の重賞、毎日杯が行われ、注目の3歳馬カフジエメンタールに騎乗。前走は未勝利の身でアルメリア賞を圧勝し注目を集めた。ここも楽々通過するようならクラシックでの期待も大きく膨らむ。【アルメリア賞】未勝利馬カフジエメンタールが圧勝！武豊騎手と鮮やか初勝利土日で13鞍●武豊 今週の騎乗馬・3月28日（土）