4人組アイドルグループ・わーすたが27日、今冬のライブをもって解散することを発表した。2015年の結成から活動11年の歴史に幕を下ろす。都内で行われた、わーすた11周年公演「The World Standard〜君と世界じゅう！1周年！〜」のライブ内MCにて発表され、ライブ終了後、公式サイトにてメンバーそれぞれのコメントが公開された。【写真】ライブで楽しく踊った後…解散発表したわーすたライブの様子解散について公式サイトでは