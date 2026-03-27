Novelbrightの竹中雄大と、BOYNEXTDOORのWOONHAKによる「愛とか恋とか」のコラボセッション映像がYouTubeにて公開された。 （関連：King Gnu、ヒゲダンがトレンドを変えた？NovelbrightやOmoinotakeら“美声ハイトーン”を担う若手バンド） 本楽曲は2022年4月にリリースとなり、今までに累計4億ストリーミングを記録したNovelbrightの楽曲。2月に開催された音楽イベントでの共演がきっかけとなり、今回