新社会人や転職、異動を控えたビジネスパーソンにとって、第一印象はキャリアを左右する重要な要素です。中でも髪形のちょっとしたポイントが、誠実さや意欲の印象に直結することもあります。新年度を前に、美容室で髪形をリフレッシュしようと考えている人は多いのではないでしょうか。【実はNG！】「えっ！？」これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）そこで今回は、美容室「Grace Avenue」