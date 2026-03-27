新社会人や転職、異動を控えたビジネスパーソンにとって、第一印象はキャリアを左右する重要な要素です。中でも髪形のちょっとしたポイントが、誠実さや意欲の印象に直結することもあります。新年度を前に、美容室で髪形をリフレッシュしようと考えている人は多いのではないでしょうか。

【実はNG！】「えっ！？」 これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）

そこで今回は、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに、“仕事ができそう”に見える髪形のポイントや、美容室での上手なオーダー方法、清潔感を左右する襟足やもみあげの整え方について、解説していただきました。

前髪が長いと暗い印象を与えることも

Q.ビジネスシーンにおいて、前髪が「目にかかる」のと「眉を出す」のとでは、相手に与える「誠実さ」や「意欲」の印象に具体的にどのような差が生まれますか。

原木さん「前髪が目にかかるほど長くなると、視線や表情を読み取ることが難しくなってしまいます。そのため、『暗い』『積極性や自信がなさそう』といったネガティブなイメージを持たれやすくなります。

一方で、眉が見える程度の長さだと、しっかりと表情や目線を使ったコミュニケーションができ、それが相手にも伝わりやすくなるため、『前向き』や『明るさ』といったイメージを与えやすくなります。

特に相手方が初対面のシチュエーションや面談といった場では、第一印象というのはとても重要ですから、顔全体が明るく見えた方が好印象や信頼感といったイメージにつながるため、前髪の長さというのはとても重要ですね」

Q.美容室で「仕事ができそうにしてください」と頼むのは少し勇気がいります。美容師が意図をくみ取りやすい、おすすめの「キーワード」や「伝え方」はありますか。

原木さん「代表的なキーワードでいうと、『清潔感』や『好印象』、あとは『誠実そう』という言葉になるかなと思います。これに加えて、どのような服装で働いているか、あとは働き方の特徴などを一緒に伝えていただくと、より納得感のある仕上がりになるのではないでしょうか。

具体的な職業まではお伝えしなくても大丈夫です。ただ、『スーツを着用しています』『営業なので人と会うことが多いので信頼感を持たれたいです』『落ち着いた大人っぽい感じにしたいです』というように、日頃の働き方の様子を一緒に伝えていただくと、美容師側にとってもイメージが湧きやすくなると思います。具体的なシーンのイメージをすり合わせていくのがいいと思います」

Q.「襟足」や「もみあげ」の処理が甘いと、どんなにセットが良くても清潔感が損なわれる理由を、プロの視点で教えてください。

原木さん「襟足やもみあげというのは、顔回り、首回りのいわばフレーム（輪郭）に当たります。この部分が整っているかどうかで、清潔感の印象というのは大きく左右されてしまいます。

例えば、襟足が長めのウルフカットのような髪形は、清潔感というよりは、やや個性的な印象になりやすいです。長さや量によっては野性的、ラフ、手入れ不足といった印象を持たれることもあります。もしかすると、ビジネスシーンでは清潔感が損なわれていると見られてしまうかもしれません。

実際に、スーツを着用したときにシャツが襟に当たったりかかってしまうくらいの長さだと、はねてしまったり伸びっぱなしに見えやすくなったりすることもあります。後ろ姿の印象も襟足の長さによって印象付けられてしまうため、襟足を整えるのはとても重要です。

またもみあげは、顔の輪郭を縁取る重要なパーツです。短く自然に整っていれば問題ありませんが、伸びて厚みが出ると顔周りに影ができ、重たい印象になります。また、髪のクセによって乱れて見えることで、無造作感が強く出てしまい、整えていない印象に見えやすくなります。襟足と同じく、清潔感を与えるためには短くきっちりとした整え方をすると、自己管理が行き届いている印象を与えやすくなるでしょう」

第一印象は髪形で大きく変わります。担当の美容師には「清潔感」「誠実」「爽やか」など具体的なキーワードで伝え、自分らしさを生かしながら“仕事ができそう”な印象を手に入れましょう。