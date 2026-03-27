今年で20回目！「ほっと一息」つける“横浜の春の風物詩”イベント 2026年3月27日（金）から4月19日（日）の期間中、横浜赤レンガ倉庫では「FLOWER GARDEN 2026」が開催されます。“横浜の春の風物詩”として親しまれている本イベント。会場全体が花のいい香りでいっぱい…！20回目となる今年のテーマは「Take a Break」。「花を見る」だけでなく、「花と過ごす」という新たな体験をしてほしいという願いがこめられています。ガー