女優・アーティストとして活動している「のん」に、ある驚きの変化が見られ話題となっている。「自身のX、Instagram、さらにはYouTubeチャンネルといったSNSのプロフィールに、『本名：能年玲奈』が3月26日までに追加されていたことが判明したのです」（芸能記者）のんといえば、2006年に第10回ニコラモデルオーディションでグランプリを獲得。2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを演じ、大ブレイクを果たした