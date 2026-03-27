総合アニメ音楽メディア「リスアニ！」主催による音楽フェス「リスアニ！LIVE 2026」が、1月31・2月1日の2日間に渡り、千葉・幕張イベントホールにて開催された。通算16回目となる今年も、"リスアニ！LIVE"のコンセプトでもある「全曲生バンド演奏」で、アニメ音楽シーンを牽引する人気アーティストや次世代を担うフレッシュなアーティストたち全14組が、熱いパフォーマンスを披露した。1月31日のSATURDAY STAGEには、アイドルマス