俳優の河合優実が27日、都内で行われた映画『そして彼女たちは』公開記念舞台あいさつに登壇。同作品を手掛けたジャン＝ピエール監督とリュック・ダルデンヌ監督にどのように作品を作っているのか問いかけた。【写真】白×黒のシンプルコムドットで登場した河合優実同作品がクロージング作品として上映されるフランス映画祭のアンバサダーを務める河合が、花束を持って登場。公開初日と監督来日を祝して河合からダルデンヌ兄弟