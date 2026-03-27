ＴＢＳ系「オオカミ少年特別版超体感新スポーツパーク『スポッパ』」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。スポーツから進化したオリジナル競技に豪華芸能人たちが挑む。俳優・松山ケンイチは意気込みを聞かれ「もう自信しかないですね！優勝しますよ、今日は」と力を込めた。番組では松山が中学時代、棒高跳びの選手として東北大会で４位になったことを紹介。浜田を感心させた。ＳｉｘＴＯＮＥＳ