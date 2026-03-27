RIIZEが、2026年2月21日・22日・23日の3日間にわたって開催した初の東京ドーム公演を収めた『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を2026年5月27日に発売することを発表した。本作には、2月23日に行われた東京ドーム公演の模様を収録。他にも、舞台裏に迫るビハインド映像やメンバーによるコメンタリーも収録し、公演当日の熱気と感動をより深く味わえる内容に仕上がっているという。また、UNI