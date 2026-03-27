元ＮＨＫの青井実キャスターが２７日、フジテレビ系夕方のニュース番組「イット！」をこの日で卒業。最後の挨拶で声を詰まらせる一幕があった。青井キャスターは「２年間、短い間でしたけどお世話になりました」というと「考えさせられたり、つらかったり、立ち止まることもありましたけど、心からの感謝を申し上げたい」というと思わず下を向き、声を詰まらせた。「すいません」と謝ると「まずは見て下さった皆さん。番組を