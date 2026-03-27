2004年生まれの日本人プロデューサー・Hizuoが、東京を拠点に、ジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベル・TREKKIE TRAXより、デビューEP『ALS-PT19 EP』を2025年3月27日（金）にリリースした。Hizuoは、UKクラブカルチャーを背景に、断片的で流動的な構造を繊細に組み合わせたサウンドを特徴とするプロデューサー。聴覚だけでなく身体感覚にも訴えかける表現を志向し、感覚的でありながらも高い構造