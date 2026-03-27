◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月27日京セラD）オリックスのトップバッター・宗が、粋な演出で本拠・京セラドームを盛り上げた。初回から開幕投手・宮城が2失点。重い空気に包まれる中、宗のコールとともに流れたのは、昨季限りでオリックスを戦力外となって現役を引退した福田周平氏の登場曲だった「檄！帝国華撃団」だった。。21年から23年の3連覇時は主に1、2番コンビとしてチームをけん引した片割れに捧げ